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ملوك فى العشرين..شاهد صورة نادرة لمحمد بن زايد وملك ماليزيا

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:33 م
ملوك فى العشرين..شاهد صورة نادرة لمحمد بن زايد وملك ماليزيا ولى عهد أبو ظبى وملك ماليزيا
إيمان حنا

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علاقة صداقة تربط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،  و السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ، تعود العلاقة بينهما إلى مرحلة الدراسة فى كلية سانت هيرست العسكرية بإنجلترا.

وفى إطار استقبال محمد بن زايد  لملك ماليزيا خلال زيارته لأبو ظبى نشرت صحيفة  "البيان" الإمارتية صورة نادرة لولى عهد أبو ظبى وإلى جواره الملك الماليزي عندما كان وليا لعهد، وهما يحملان صورة تجمعها عندما كانا يدرسان في سانت هيرست.

وقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذه الصورة هدية من السلطان عبد الله خلال زيارة سموه إلى ماليزيا قبل أعوام.

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ولى عهد أبو ظبى وملك ماليزيا

 

وكان الشيخ محمد بن زايد  ، قد أدى صلاة الجمعة اليوم مع السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، فى إطار زيارته للإمارات التى بدات أمس.

وجرت مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني لماليزيا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للسلطان عبدالله السلطان أحمد شاه،  بعدها صافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لملك ماليزيا.

 


ملك ماليزيا

ولى عهد ابو ظبى

ملك ماليزيا بالامارات

محمد بن زايد

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