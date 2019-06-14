مصرع طالب بعدما صدمته سيارة في مركز جهينة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج وفاة طالب صدمته سيارة بناحية مركز جهينة وتم نقله للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة بينما استقبل مستشفى طهطا العام طفل في الرابع من العمر مصابا بصعوبة بالتنفس وفقدان بالوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية " إدعاء تناول أقراص مجهولة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن وقوع حادثين منفصلين الأول بتلقى مركز شرطة جهينه بلاغا من المستشفي المركزي بوصول هاشم م ا ع 13 سنة طالب ويقيم بناحية مركز المراغة " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده محمد ا ع ض 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء سير نجله بناحية جهينه الشرقية دائرة المركز اصطدمت به سيارة مجهولة " فرت هاربة "مما أدي لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بالجمجمة وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة وقائدها.

وجاء البلاغ الثانى من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل كريم م س م 4 سنوات ويقيم بناحية عنيبس دائرة المركز مصاباً " صعوبة بالتنفس وفقدان بالوعي وهبوط حاد بالدورة الدموية " إدعاء تناول أقراص مجهولة وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده ممدوح س م ا 42 سنة فني بهندسة ري المراغة قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل تناول بعض أقراص " الضغط " الخاصة بوالدته بطريق الخطأ مما أدي لحدوث إصابته ونفي الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.