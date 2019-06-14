"مسرحية النحو".. مدرس يبتكر طريقة جديدة لتعليم قواعد اللغة العربية (فيديو)

كتب على عبد الرحمن

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لعدد من التلاميذ داخل فصل مدرسى، أثناء تمثيلهم لـ"مسرحية"، يقوم فيها كل تلميذ بأداء دور محدد يشرح من خلاله قاعدة نحوية.

تدور المسرحية التعليمية التى ابتكرها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الحكومية، حول تصور جلسة محاكمة يستجوب فيها القاضى التلاميذ الذين يقومون بأدوار مقتبسة من قواعد اللغة العربية مثل "الجملة الاسمية".





ومن بين ما أداه التلاميذ، قيام القاضى بالنداء على القضية الأولى والشاكى فيها "الخبر"، حيث قام طالب وقال: "يا حضرة القاضى أريد العدل أعد لى حقى"، فرد عليه زميله الذى يجسد دور "القاضى": "ما اسمك وما وظيفتك"، ليرد عليه شارحًا دور الخبر وموقعه فى الجملة الاسمية قائلاً:" انا الخبر الركن الثانى من الجملة الاسمية .. أنا الخبر وأشكل مع صديقى الخبر الجملة الاسمية"





ويرد القاضى: فما شكواك .. ليرد "الخبر" مستطردًا فى شرح موقعه فى الجملة ومحله من الإعراب فى الجملة قائلاً:"كنت جالسا أنا والمبتدأ نتسامر فدخلت علينا كان وأخواتها ... أخذونى وغيروا شكلى أنا فقط دونًا عن المبتدأ صديقى"





ويسأله القاضى ليشرح أكثر :"وماذا فعلوا"، فيجيب التلميذ الذى يؤدى دور "الخبر":"لا أدرى ولكنى أنا والمبتدأ دائما مرفوعان ولكنهم أخذونى ونصبونى".

وتستمر المسرحية فى نسج أحداث قصصية ويقوم كل تلميذ بشرح موقعه فى الجملة ومحله من الإعراب، مثل كان وأخواتها والمبتدأ".









وناشد رواد التواصل الاجتماعى وزير التربية والتعليم ، بالبحث عن المدرس صاحب هذه الفكرة وتكريمه.