محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد تشيكى سبل تنشيط السياحة بشرم الشيخ

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بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع وفد من مجلس النواب التشيكي، سبل تنشيط حركة السياحة بين التشيك ومدينة شرم الشيخ.

وعرض فودة - خلال اللقاء - كل ما تزخر به محافظة جنوب سيناء من مقاصد سياحية وخاصة فى شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، مشيرا إلى المؤتمرات الضخمة التى يحضرها أعداد كثيفة بشرم الشيخ مثل منتدى شباب العالم ومؤتمر التنوع البيئى التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد المنعقد حاليا.

واستعرض بروتوكولات التعاون والتوأمة مع دول أوروبا وآسيا والتى بلغت نحو 25 بروتوكولا، إلى جانب التعاون المثمر من خلال تلك البروتوكولات التى تسهم فى تعميق العلاقات، وزيادة التبادل السياحي، وتبادل الثقافات، كما استعرض المشروعات التى تم تنفيذها على أرض المحافظة.

وتبادل محافظ جنوب سيناء مع رئيس الوفد الهدايا التذكارية، تأكيدا على عمق علاقات الصداقة بين البلدين، كما أهدى المحافظ مفتاح المدينة لرئيس الوفد، مقدما بعض اللوحات الفنية والهدايا الفرعونية لأعضاء الوفد الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لما رأوه من حفاوة الاستقبال، مشيدين بما شاهدوه فى شرم الشيخ من أمن وأمان.

ضم الوفد التشيكى نائب رئيس لجنة الأمن بالبرلمان، ورئيس لجنة الصحة، ومسؤول الشئون الدستورية بالبرلمان، والملحق العسكرى التشيكى بسفارة التشيك بالقاهرة، وسفير جمهورية التشيك بالقاهرة.