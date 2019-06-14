محافظ الجيزة يوجه بإصلاح أسوار كوبرى مصر أسيوط بالحوامدية ورفع كفاءة "الساحل"

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية، بسرعة إصلاح السور الحديدى لكوبرى مصر أسيوط بنطاق مدينة الحوامدية، استجابة لمطالب المواطنين وحفاظا على حياه مستخدميه.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إنها تلقت أيضًا شكاوى المواطنين بشان وجود تهالك فى بعض الباكيات بكوبرى الساحل باتجاه شارع الوحدة بإمبابة بشمال الجيزة بالإضافة إلى ضعف الإضاءة اثناء الفترات المسائية مما تعرض حياه المواطنين المترددين على الكوبرى للخطر .

ووجه راشد، على الفور مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة برفع كفاءة كوبرى الساحل وإصلاح اى اجزاء متهالكة به والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الأرضية والأسوار على جانبى الكوبرى حفاظا على حياه المواطنين وتجنباً لحدوث اى مشكلات مستقبلية به .

كما راشد، برفع كفاءة الإنارة بالكوبرى ومراجعة وصيانة عاجله للأعمدة وإصلاح المعطل منها بالإضافة الى دعمها بكشافات حديثة وذلك تجنبا لحدوث اى حوادث على الكوبرى خاصة وأنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم .

واستجابت المحافظة لمطالب مواطنى الهرم حيث وجه المحافظ رئيس حى الهرم برفع كفاءة الإنارة بطريق اللبينى باتجاه مدينة كرداسة وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة الانارة بكافه الطرق الرئيسية والتى تشهد كثافات مرورية حفاظا على سلامه المواطنين .

ومن جانب أخر التقى محافظ الجيزة، عدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للاستماع الى شكواهم واستدعاء المختصين عن حل المشكله لسرعة حلها حيث أكد المحافظ انه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاندماج مع مشكلاتهم والسعى نحو حلها .

واطلع المحافظ على احد المشكلات الخاصة وجود مياه صرف صحى بشارع على عبيد بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم وقد وجه المحافظ على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز أوسيم بحل المشكله وإزالة اسباب الشكوى وتم بالفعل حل مشكله الصرف الصحى بالشارع وتم تمهيده استجابة للمواطنين.