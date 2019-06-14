سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجه بإصلاح أسوار كوبرى مصر أسيوط بالحوامدية ورفع كفاءة "الساحل"

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:37 م
محافظ الجيزة يوجه بإصلاح أسوار كوبرى مصر أسيوط بالحوامدية ورفع كفاءة "الساحل" إصلاح أسوار كوبرى الساحل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية، بسرعة إصلاح السور الحديدى لكوبرى مصر أسيوط بنطاق مدينة الحوامدية، استجابة لمطالب المواطنين وحفاظا على حياه مستخدميه.

وقالت المحافظة فى بيان اليوم، إنها تلقت أيضًا شكاوى المواطنين بشان وجود تهالك فى بعض الباكيات بكوبرى الساحل باتجاه شارع الوحدة بإمبابة بشمال الجيزة بالإضافة إلى ضعف الإضاءة اثناء الفترات المسائية مما تعرض حياه المواطنين المترددين على الكوبرى للخطر .

ووجه راشد، على الفور مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة برفع كفاءة كوبرى الساحل وإصلاح اى اجزاء متهالكة به والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الأرضية والأسوار على جانبى الكوبرى حفاظا على حياه المواطنين وتجنباً لحدوث اى مشكلات مستقبلية به .

كما راشد، برفع كفاءة الإنارة بالكوبرى ومراجعة وصيانة عاجله للأعمدة وإصلاح المعطل منها بالإضافة الى دعمها بكشافات حديثة وذلك تجنبا لحدوث اى حوادث على الكوبرى خاصة وأنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم .

واستجابت المحافظة لمطالب مواطنى الهرم حيث وجه المحافظ رئيس حى الهرم برفع كفاءة الإنارة بطريق اللبينى باتجاه مدينة كرداسة وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة الانارة بكافه الطرق الرئيسية والتى تشهد كثافات مرورية حفاظا على سلامه المواطنين .

ومن جانب أخر التقى محافظ الجيزة، عدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للاستماع الى شكواهم واستدعاء المختصين عن حل المشكله لسرعة حلها حيث أكد المحافظ انه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والاندماج مع مشكلاتهم والسعى نحو حلها .

واطلع المحافظ على احد المشكلات الخاصة وجود مياه صرف صحى بشارع على عبيد بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم وقد وجه المحافظ على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز أوسيم بحل المشكله وإزالة اسباب الشكوى وتم بالفعل حل مشكله الصرف الصحى بالشارع وتم تمهيده استجابة للمواطنين. 

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 


كوبري مصر اسيوط

الحوامدية

مشاكل المواطنين

كوبرى الساحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بشارعى البطل ومحمد كامل بالدقى

الخميس، 13 يونيو 2019 03:17 م

محافظ الجيزة يوقف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء خلال جولته ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:27 م

محافظة الجيزة ترد على شكاوى المواطنين حول انتشار الكلاب الضالة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:24 م

تجديد شبكة الصرف الصحى.. مطالب أهالى أرض البحر بمحافظة الجيزة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:00 ص

صور.. محافظة الجيزة تستجيب للمواطنين بإنشاء سلم متحرك لكوبرى مشاة بزايد

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة