محافظ البحيرة يوجه بردم المستنقعات وتطهير الترع لمكافحة الأوبئة والأمراض

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال مكافحة البعوض والحشرات بكافة مراكز المحافظة ن مؤكدا على ضرورة تكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التى تشهد إنتشار لهذه الحشرات والعمل على توفير المبيدات اللازمة للعلاج وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لمواجهة انتشار الحشرات الضارة والقوارض والثعابين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق واصلت مديرية الصحة بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز الدلنجات حملاتها لمكافحة الحشرات والباعوض للقضاء على أسباب الظاهرة من خلال أعمال الرش و ردم البؤر والمصارف غير المغطاة، والتى تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات .