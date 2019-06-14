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ماليزيا: الهجوم على مطار أبها السعودى يمثل خرقا لكافة القوانين الدولية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 م
ماليزيا: الهجوم على مطار أبها السعودى يمثل خرقا لكافة القوانين الدولية مطار أبها السعودى - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت ماليزيا بشدة الهجوم الصاروخى على مطار أبها الدولى جنوب المملكة العربية السعودية، والذى أسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الهجوم غير مقبول ويمثل خرقا لكافة القوانين الدولية وكذلك يؤثر على السلام والأمن فى الشرق الأوسط.

يذكر أن الهجوم الذى شنته ميليشيات الحوثى المتمردة فى اليمن بطائرات مسيرة أدى إلى إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان سعوديان وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقى العلاج جراء إصابات متوسطة وعلاج 18 حالة أخرى منها بالموقع إصاباتهم طفيفة ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

 


مطار ابها

الخارجية الماليزية

ميليشيات الحوثى

طائرات بدون طيار

المملكة العربية السعودية

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