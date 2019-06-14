كيف تحقق حلم الجسم المثالي قبل المصيف "فورمة الساحل" ؟.. الدكتور وائل يحيى يجيب

تقرير خاص

مع بداية الأجازة الصيفية و الاستعداد للسفر في الاماكن الساحلية للمصيف، يفقد العديد من مرضى السمنة ثقتهم في نفسهم ويواجهون مشكلة كبيرة في كيفية ارتداء ملابس البحر بشكل لا يشعرهم بالخجل.

الدكتور وائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق، يوضح في التقرير التالي كيفية تحقيق حلم الجسم المثالي "فورمة الساحل" بخطوات بسيطة و باستخدام أحدث تقنيات في عالم التجميل وهي "تحت القوام رباعي الابعاد".

و أوضح الدكتور وائل يحيى في حديثه لـ "اليوم السابع" إن تحقيق حلم الجسم المثالي لم يعد أمر صعباً، مع وجود تقنيات حديثة يتم تطبيقها في عالم التجميل، مشيراً إلي إن "نحت الجسم رباعي الأبعاد"، مثله مثل فن النحت في الفنون الجميلة، فهو أشبه بنحت تمثال بتحديد الوحدات الجمالية به ومحاولة إبرازها، وهو ما يحدث أيضا في حال نحت جسم الانسان.

* النحت يحقق حلم الجسم المثالي

وأكد إن كل جسم به وحدات جمالية خاصة به، و قد تختلف أماكن هذه الوحدات في المرأة عن الرجل، والنحت وظيفته إظهار جمال منطقة وإخفاء عيوب منطقة أخرى، ولذلك فأحيانا ما يتم الاستعانة ببعض الدهون الموجودة في جزء معين من جسم الشخص لتوزيعها بشكل جمالي.

وفي السياق ذاته أشار الدكتور وائل يحيى إن عمليات نحت القوام الرباعي الابعاد تمكن من إجراء النحت على البطن والظهر والذراعين خلال عملية واحدة، ونحت الارداف والفخذين في عملية اخرى مختلفة.



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* مميزات عملية نحت القوام بالفيزر

أما عن مميزات عملية نحت القوام فأوضح انها تتم باستخدام جهاز الفيزر والذى يعد الأكثر تطورًا في شفط الدهون، حيث يعتمد على الموجات فوق الصوتية في شفط الدهون وإعادة توزيعها بشكل متناسق يضمن الحصول على الجسم المثالي بدون اي جراحة تماماً، وهذا يؤدي بالطبع إلي إعادة ثقة الشخص بنفسه مرة أخرى وارتداء ما يحلو له من ملابس للبحر بدون الشعور بالخجل.

* خطوات نحت القوام بالفيزر

واستطرد الدكتور وائل يحيى حديثه حول كيفية الحصول على الجسم المثالي بدون جراحة تماماً وبدون مضاعفات قائلا: " خطوات نحت القوام بواسطة الفيزر بسيطة للغاية، حيث يتم تحديد المنطقة المراد نحتها أو تنسيقها كخطوة أولى، ثم يعمل جهاز الفيزر من خلال عمل فتحات صغيرة قطرها لا يتجاوز نصف سنتيمتر، في مناطق يحددها الطبيب على الجسم، ويتم إدخال انبوب الفيزر بشكل كامل للمنطقة المراد سحب الدهون منها، ويعمل أنبوب الفيزر على تسليط موجات فوق صوتية على هذه المنطقة مما يساعد على تكسير الدهون بشكل دقيق، حول هذه المنطقة دون التأثير على الأوعية الدموية مما يساعد على نحتها، ثم يتم حقن محلول سائل في المنطقة، ويتكون المحلول الذي يتم حقنه بالجسم من محلول ملحي ومخدر موضعي، يتم تحديد كميته بحسب المنطقة التي تخضع للعلاج، وأخيرًا يتم إخراج أنبوب الفيزر وإدخال الأنبوب الخاص بشفط الدهون المذابة، وكمرحلة أخيرة من الممكن أن يتم توزيع الدهون التي تم سحبها في مناطق أخرى من الجسم وفقا لما يحدده الطبيب.



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ولفت الدكتور وائل يحيى إن جميع الخطوات السالفة الذكر ليس لها اي مضاعفات سوى آلام بسيطة يستطيع المريض أن يتحملها ويتعافى بعدها ويمارس حياته الطبيعية خلال ايام قليلة للغاية.

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