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فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. 5 نصائح قبل وبعد التبرع احرص عليها

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 م
فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. 5 نصائح قبل وبعد التبرع احرص عليها التبرع بالدم-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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14 يونيو هو اليوم العالمى للتبرع بالدم، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم لشكر المتبرعين بالدم لتقديمهم هدية لأولئك الذين يعانون من فقدان الدم. 
 
يهدف موضوع هذا العام وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" إلى تشجيع المتبرعين الصغار والجدد على التبرع بالدم.

عوامل يجب وضعها فى الاعتبار عند التبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
1. خذ قسطا كافيا من النوم فى الليلة السابقة للتبرع بالدم. 
 
2. تأكد من تناول وجبة صحية قبل التبرع بالدم لأن ذلك يقلل من فرص فقدان الطاقة. 
 
3. تجنب تناول الأطعمة الدهنية غير المرغوب فيها بما فى ذلك الوجبات الخفيفة المقلية لأن محتوى الدهون يمكن أن يعوق نتائج الاختبار، والتى تتم قبل التبرع. 
 
4. تأكد من أنك رطب بشكل صحيح فقط لأن كمية أكبر من المعتاد ضرورية قبل التبرع بالدم. 
 
5. راقب الأدوية التى يتم تناولها قبل يومين من التبرع بالدم.
 
 

بعد التبرع بالدم

 
1. لا تزل شريط الضمادة بعد التبرع بالدم سريعا لأنه يساعد فى الحماية من الطفح الجلدى.
 
2.  أثناء إخراج الضمادة اغسل حولها بالماء والصابون.
 
3. تجنب رفع المواد الثقيلة بعد التبرع بالدم.
 
4. إذا بدأت المنطقة التى تم فيها إدخال الإبرة فى النزيف، فقم بالضغط حول الإبرة. 
 
اتصل بالطبيب على الفور إذا لاحظت أى ضعف أو دوخة وتوقف عن القيام بأى عمل فى تلك اللحظة واجلس وخذ بعض الوقت.

التبرع بالدم

اليوم العالمى للتبرع بالدم

فقدان الدم

الدم

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