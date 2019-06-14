فحص 82 شقة مفروشة و8 فنادق شعبية بالغردقة

شن قسم حماية الآداب العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني، حملة لفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالغردقة.
أسفرت جهود الحملة عن فحص 82 شقة مفروشة وتم ضبط 9 حالات عدم إخطار، عن تأجير شقق مفروشة، كما تم فحص 8 فنادق شعبية، كما قامت الحملة بفحص المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات .
كما تم ضبط 4 قضايا مزولة نشاط سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، و 3 قضايا مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وإدارة محل بدون ترخيص، وعدم حمل رخصة مدير.
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