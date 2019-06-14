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فحص 82 شقة مفروشة و8 فنادق شعبية بالغردقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:24 ص
فحص 82 شقة مفروشة و8 فنادق شعبية بالغردقة قوات أمن - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شن قسم حماية الآداب العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني، حملة لفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بالغردقة. 
 
أسفرت جهود الحملة عن فحص 82  شقة مفروشة وتم ضبط  9 حالات عدم إخطار، عن تأجير شقق مفروشة، كما تم فحص 8  فنادق شعبية، كما قامت الحملة بفحص المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا  عن الفحص الوقتي لأي إشتباهات .
 
كما تم ضبط 4 قضايا مزولة نشاط سمسار وحارس عقار بدون ترخيص، و 3  قضايا مزولة مهنة الضيافة بدون ترخيص، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وإدارة محل بدون ترخيص، وعدم حمل رخصة مدير. 
 
 

فحص الشقق المفروشة

الغردقة

الفنادق الشعبية

مباحث الاداب

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