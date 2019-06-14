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غلق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية وبدء الفرز

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:16 م
غلق باب التصويت بانتخابات رئيس نقابة المهندسين بالغربية وبدء الفرز انتخابات بنقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، منذ قليل، غلق باب التصويت، وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات، بحضور مندوبي المرشحين المفوضين رسميا.

وقال المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، إن العملية الانتخابية لاختيار رئيس لنقابة المهندسين الفرعية بالغربية، تتم تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أن اللجنة راجعت قاعدة البيانات الخاصة بكافة المهندسين بالمحافظة، بعناية لتسهيل العملية الانتخابية. 

وأكد رئيس لجنة الانتخابات، لـ"اليوم السابع"، أنه تم نشر قاعدة البيانات، وكافة البيانات الخاصة بالاستعلام للناخبين قبل أسبوع من إجراء الانتخابات على موقع النقابة العامة والنقابة الفرعية، لتسهيل التعرف على اللجان، وأرقام الناخبين بالكشوف، ومقراتهم الانتخابية، حيث تم تقسيم اللجان إلى 6 لجان فرعية منها أربعة لجان فى طنطا، واثنان بالمحلة الكبرى، طبقا للشعب الهندسية المختلفة

 

وكان قد تم فتح باب التصويت فى تمام الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى الساعة السادسة مساءا، بمنافسة 7 مرشحين وهم المهندس عادل عطيه، والمهندس عبده الشناوى، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى، والمهندسة إيناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى .

 


نقابة المهندسين

نقابة المهندسين الفرعية بالغربية

نقيب المهندسين بالغربية

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