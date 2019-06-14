ضبط تاجر يعيد تعبئة زيت مصانع الشيبسى لبيعه لأصحاب المحلات بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على تاجر مواد غذائية، لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، وإعادة تنقيتها وتعبئتها وبيعها لأصحاب المحلات بإمبابة، وضبط بحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للإستهلاك الآدمي.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع " حسن. ع " تاجر مواد غذائية، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسي، وتنقيتها وإعادة بيعها لأصحاب المحلات بإمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة نقل بإمبابة، وبحوزته طن من الزيوت والطحينة، غير صالح للإستهلاك الآدمي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.