ضبط بانجو واستروكس وأسلحة خلال حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط مواد مخدرة ما بين بانجو واستروكس، وكذلك أسلحة نارية وبيضاء بحوزة عدد من المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط المتهم "إ. ع" 29 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه فى 11 قضية متنوعة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، و180 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط المتهم "ا . ص" 38 سنة، عاطل، ومقيم قسم أول أسوان، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط المتهم "م . ع" 27 سنة، عاطل، ومقيم مركز إدفو، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و2 طلقة من ذات العيار.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط المتهم "أ . م" 21 سنة، عاطل، ومقيم بمركز أسوان، وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 400 جرام، وأيضاً المتهم "أ. ف" 22 سنة، عاطل، ومقيم مركز نصر النوبة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، كما تم ضبط المتهم "ا . م" 25 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين "مخدرات"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 70 جرام.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة البيضاء، تم ضبط المتهم "ا . ك" 40 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا متنوعة، وبحوزته سلاح أبيض مطواة، والمتهم "م.ص" 14 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، وبحوزته سلاح أبيض سكين.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 712 حكماً متنوعاً، من بينهم 140 حكم حبس جزئى، و28 حكم حبس مستأنف، و362 أحكام غرامات، و180 مخالفات، و3 أحكام سرقة تيار كهربائى.