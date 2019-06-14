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ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1249مخالفة مرورية وتنفيذ 2000 حكم بكفر الشيح

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:45 م
ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتحرير 1249مخالفة مرورية وتنفيذ 2000 حكم بكفر الشيح اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شنت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى عددا من الحملات الأمنية والتموينية ومباحث تنفيذ الأحكام.

حيث تمكنت الحملة الأمنية من  ضبط 4 أسلحة نارية "طبنجة، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش"+ و9 طلقات، و750 جرام بانجو، و210 جرامات هيروين، بحوزة كل من "ع.ف.ع" 26 سنة، عاطل مقيم بلطيم، مركز البرلس، و"م.أ.ع" 25 سنة، سائق توك توك مقيم مركز البرلس، و"م.أ.ر" 23 عاطل مقيم بندر بيلا، و"أ.ع.أ" 30 سنة عاطل مقيم الجرايدة مركز بيلا، و"ع.ا.م" 27 سنة، عاطل مقيم عزبة شحاتة مركز الحامول .

كما تمكنت حملة التموين  من تحرير 41 محضراً متنوعاً لتجار وأصحاب مخابز، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1249 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تحرير 873 محضراً اشغالات طريق بعدد من مدن المحافظة

 فيما تمكنت حملة مباحث تنفيذ الاحكام  من تنفيذ 2000 حكم قضائى متنوه مابين حبس جزئى ومستأنف، وضبط 3 متهمين محكوم عليهم ب 45 سنة، "ه.ع.أ "40سنة، عامل ومقيم دقلت مركز كفرالشيخ .. فى الجناية رقم 16996/ 2018م مركز كفرالشيخ "سرقة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 9/ 2/ 2019.

وضبط "م.ع.ح "38سنة، جزار ومقيم كفر مجر مركز دسوق، والمحكوم عليه فيها بالسجن 15سنة بجلسة الاول من يونيه الجارى، و"ا.ر.ع "29سنة، عاطل ومقيم برمبال مركز مطوبس، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات .


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