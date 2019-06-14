صور.. مستشفى إسنا تستقبل 150 طالب ثانوى أزهرى وعام لتأجيل الامتحانات

الأقصر - أحمد مرعى

استقبلت مستشفى إسنا المركزى أكثر من 150 طالبا بالثانوية الأزهرية والعامة للحصول على تقارير طبية بغرض تأجيل بعض المواد حتى الدور الثاني، وذلك فى المعاهد الأزهرية بإسنا وكذلك مدارس إسنا الثانوية بنات وبنين.

وتم فحص الطلاب بمعرفة كل من الدكتور حاتم راشد مدير إدارة التأمين الصحى بإسنا، والدكتور محمود خضرى مدير مستشفى إسنا، ونائبه الدكتور مصطفى صابر حسين، وذلك منذ بدء إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية فى المدينة وحتى الآن.

وقالت مصادر بمستشفى إسنا، إنه تم منذ بدء امتحانات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، وحتى الآن تقدم أكثر من 4 طلاب من الثانوية العامة للحصول على تقرير طبى لتأجيل بعض الامتحانات للدور الثانى وحصلوا على التقارير الطبية اللازمة، كما تقدم أكثر من 145 طالبا بالثانوية الأزهرية بطلبات لتأجيل امتحاناتهم للدور الثانى، وأغلب التقارير شملت إصابة الطلاب بمغص كلوى وهبوط وخلافه وقدمها الطلاب للإدارات التعليمية المختلفة.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لطلاب الثانوية العامة لتأجيل الإمتحان للدور الثانى إذا حدث للطالب عذر مرضى يمنعه عن أداء الامتحان فى الدور الأول وحتى يمكنه أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجات الفعلية، وتشمل أنه يجب إتباع الآتي:- (العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية التابع لها فور حدوث العذر المرضى والتى تقوم بعرضها على الإدارة المركزية لللجان الطبية – والتقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم بعرضها على ادارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوى ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور - أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب - تشمل المستندات موافقة الإدارة المركزية لللجان الطبية على تأجيل الامتحان وصورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة - إذا حدث للطالب عذر مرضى مفاجئ أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره فى أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة نقل الطالب إلى أقرب مستشفى حكومى لتقرير حالة الطالب المرضية - على ولى الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة وتشمل المستندات تقرير المستشفى الحكومى وتقرير من رئيس ومراقب اللجنة والملاحظين بحالة الطالب المرضية.



