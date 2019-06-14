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صور.. شباب العريش ينظمون يوما تطوعيا لتنظيف الشوارع والأحياء

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:04 ص
صور.. شباب العريش ينظمون يوما تطوعيا لتنظيف الشوارع والأحياء شباب العريش ينفذون يوما تطوعيا
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، اليوم الجمعة، تنظيم يوم تطوعى للشباب لخدمة الشوارع والمناطق بالعريش .

وجاء فى البيان، أنه نفذ مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش مشروع تطوعى بيئى ويشمل نظافة المركز والمنطقة المحيطة ، كما تم تنفيذ دهانات داخل وخارج المركز وأعمال نظافة داخل مساجد الحى .

وشارك فى الدورة التطوعية 150 شابا من أبناء  المركز من فرق التطوع والجوالة وأعضاء مجموعة أكتوبر الكشفية. 

وشارك فى التنفيذ محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب، وسعيد عبد العاطى منسق التطوع بالمحافظة، وعادل الشريف مسوؤل مراكز الشباب، وهناء الشريف منسقة المشروع ، وعبدة فداوى عضو المركز ، ومحمد طالب قائد المجموعة الكشفية بالمركز ، وخالد حجاب ، والمهندس مدحت الشوربجى مدير المركز.

 

شباب العريش (1)
شباب العريش 

 

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شباب العريش

 

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شباب العريش 

 

شباب العريش (4)
شباب العريش 
 
شباب العريش (5)
شباب العريش 

 

شباب العريش (6)
شباب العريش

 

شباب العريش (7)
شباب العريش 

 

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شباب العريش

 

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شباب العريش

 

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شباب العريش 

 

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شباب العريش 

مركز شباب 6 اكتوبر

شمال سيناء

العريش

يوم تطوعى

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