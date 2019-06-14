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صور.. سخروا منه على فيس بوك فقتل نفسه منتحرا

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:47 م
صور.. سخروا منه على فيس بوك فقتل نفسه منتحرا كينى وشقيقته كارولين
كتب محمد جمال

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قصة مأساوية جديدة لشخص يدعى كينى من أيرلندا الشمالية، وبحسب صحيفة " ذا ميرور" كان شخصا يحب الضحك بطبعة ويحب المغامرات، وتزوج وانجب طفلة وكان يعيش حياة سعيدة مع زوجته إلى أن حدثت بعض الخلافات مع زوجته مما أدى إلى الانفصال.

كيني جريج مع شقيقته الأصغر كارولين
كيني مع شقيقته الأصغر كارولين

 

وكانت هذه بداية انحدار شديدة فى الحالة المزاجية لكينى الذى اضطر إلى الإقامة مع أهله بعد الانفصال عن زوجته، وكان كينى بحسب الصحيفة يحب المغامرات، فشارك بعض الصور وهو يجرى ليلا فى ظل المطر، وتوقع كينى أنها ستحصل على إعجاب الكثيرين من المعلقين على فيس بوك.

 

كيني جريج مع ابنته الحبيبة عصمة
كيني مع ابنته

 

ولكن حدثت لكينى صدمة بعد أن وجد حملة من السخرية على منشوراته على فيس بوك والتى وصلت إلى حد الإهانة، ولم يطيق كينى ذلك، فقد وصل الوضع به إلى تناول حبوب مضادة للاكتئاب، إلى أنه وصل إلى مرحلة من الاكتئاب الشديد، لتذهب والدته واخته لإيقاظه فى الصباح فوجدوه قد تناول عددا هائلا من الحبوب الدوائية ليموت منتحرا.

 

كيني والأخت كارولين
كيني والأخت كارولين

 

بدأت شقيقة كينى تقديم التماسًا للقائمين على مستشفيات الصحة العقلية لإقناع السلطات ببذل المزيد لمعالجة البلطجة وخطابات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى.


فيس بوك

انتحار

منشورات كراهية

كينى

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