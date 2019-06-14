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صور.. زيادة الإقبال على التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:50 م
صور.. زيادة الإقبال على التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية زيادة الإقبال على التصويت بانتخابات نقابة المهندسين بالغربية
كتبت آية دعبس

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شهدت انتخابات رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، توافد فى عدد الناخبين،  للمشاركة بعمليات التصويت ، وأكد المهندس أحمد السيد ،  رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن العملية الانتخابات تسير على الوجه الأمثل وبكل يسر، وذلك نظرا للمراجعة الدقيقة التي تمت لقواعد البيانات والتجهيزات التي سبقت العملية الانتخابية من نشر قاعدة البيانات واللينك الخاص بالاستعلام للناخبين قبل أسبوع من إجراء الانتخابات على موقع النقابة العامة والنقابة الفرعية تسهيلا للمهندسين لمعرفة لجانهم وأرقامهم بالكشوف والمقر الانتخابي.
 
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وأشار السيد، إلى أنه فى حالة الاعادة ستجرى الانتخابات يوم الجمعة المقبلة، لافتا إلى أنه تم تقسيم اللجان إلى ستة لجان فرعية منها أربعة فى طنطا بإجمالي 23612 مهندسا لهم حق التصويت ، ولجنتين بالمحلة الكبرى بإجمالي 10604 مهندسا لهم حق التصويت ، كما شارك الدكتور محمد ضبعون ، رئيس النقابة الفرعية بالغربية السابق، والمستقيل من منصب نقيب المحافظة، للادلاء بصوته بالمقر الانتخابي الأول بمقر النقابة بطنطا.
 
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وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات فتحت باب التصويت في العاشرة من صباح اليوم على أن تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.
 
 
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نقابة المهندسين

نقابة المهندسين الفرعية بالغربية

نقيب المهندسين بالغربية

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