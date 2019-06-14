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صور.. حفل ختام باليه "آنا بافلوفا" بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:44 ص
صور.. حفل ختام باليه "آنا بافلوفا" بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية حفل ختام لمدرسة البالية "آنا بافلوفا" الروسى والذى أقيم هذا العام  تحت إشراف المدرسة يكاترينا لوجينوفا ، مدرسة البالية البالية ومساعدتها هدير عصام الوكيل.

وشارك فى الحفل طلاب البالية من والاعمار بين ٦ و ٢٧ عامًا ، و تم عرض مقتطفات من الباليه الكلاسيكية والرقص الحديث. شارك في الحفلة أكثر من ١٦٠ طالبة.

يذكر أن الاستوديو آنا بافلوفا للباليه بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية يشارك فيه عدد من الطالبات المصريين والاجانب ويخرج سنويا عدد كبير من كافة الأعمار.

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الاسكندريه

المركز الثقافى الروسى

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