صور.. تعرف على أسعار الخضروات بسوق الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمتلك مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، سوق خضار ضخم.

وينشر "اليوم السابع" أسعار الخضراوات والفواكه داخل سوق خضار الغردقة، طبقا لما رصدته البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، اليوم، من داخل السوق وكانت كاتالى: الليمون 40 جنيها للكيلو، والكوسة بـ8 جنيهات، الطماطم 4 جنيهات، البطاطس 6 جنيهات والبصل بـ6 جنيهات.

كما تبين أن أسعار الفاكهة كتالى، العنب من 10 جنيهات إلى 15 والمانجو من 15 إلى 25 للكيلو والموز بـ8 جنيهات للكيلو.

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الالتزام بالأسعار المحددة من قبل مديرية التموين، وأصدر تعليماته إلى مديرية التموين بمراقبة الأسعار بالسوق، للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار، مشيرا إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة الجميع وضبط الأسواق لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.



سوق الخضار بالغردقة



سوق الخضار بالغردقة







سوق الخضار



سوق خضار الغردقة





سوق خضار الغردقة