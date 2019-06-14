صور.. انقلاب سيارة نقل أموال بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وقع حادث انقلاب سيارة نقل أموال بوسط مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، وانتقلت على الفور قوة أمنية لحماية الأموال المتواجدة داخل السيارة التي تحمل أموال لإحدي البنوك بالمحافظة، وتم تحريك معدات مجلس مدينة الأقصر لإعادة السيارة لموقعها ونقلها من وسط الزراعات وتسييرها مجدداً، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالي يإنعطاف سيارة نقل أموال عن مسارها بطريق المراسي السياحية بوسط مدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة قائدها وآخر كان يستقلها بإصابات طفيفة وكدمات، وتم عمل طوق أمني حول السيارة لحمايتهامن السرقة، ورفعها بمعدات مجلس المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



إنقلاب سيارة نقل أموال بوسط مدينة الأقصر والشرطة تحرسها لحماية أموال أحد البنوك (1)



إنقلاب سيارة نقل أموال بوسط مدينة الأقصر والشرطة تحرسها لحماية أموال أحد البنوك (2)