سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 04:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. أب يرمى ابنته من سطح بيته بجنوب أفريقيا احتجاجا على هدم منزله

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:12 م
صور.. أب يرمى ابنته من سطح بيته بجنوب أفريقيا احتجاجا على هدم منزله أب يرمى ابنته من فوق سطح بيته
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام شخص يبلغ من العمر 38 عاما فى جنوب أفريقيا برمى ابنته والتى تبلغ من العمر عاما واحد من فوق سطح المنزل الذى يسكنه، احتجاجا على قرار الحكومة بهدم قريتهم والتى تضم 90 بيتا، بحسب صحيفة " ذا صن".

 

وحاول رجال الشرطة تهدئته قبل أن يقوم بفعلتة الشنيعة ، حتى اقترب منه رجل الشرطة ليقوم الأب برمى ابنته فى الهواء ولحسن الحظ قام أحد رجال الشرطة بالقفز وانتشال الفتاة من موت محتم قبل سقوطها على الأرض.

إلقاء الفتاة
إلقاء الفتاة

 

وتمكنت الشرطة من القبض على والد الفتاة ووجهت إليه المحكمة تهمة الشروع فى قتل إلى أن اكتفى القاضى بتغريمه 5000 راند "264.90 جنيهاً استرلينياً" وسجن عام واحد مع ايقاف التنفيذ.

القبض على الأب بعد رمى البنت
القبض على الأب بعد رمى البنت

 

وقال المتحدث باسم الشرطة أندريه بيتجي في ذلك الوقت: "نظرًا للتهديد الخطير الذي يهدد سلامة الطفل ، وضعت الشرطة خطة لإنقاذ الطفلة الصغيرة واعتقال الأب وأمسك أحد ضباطنا بالفتاة وتم تسليم الطفلة إلى أمها البالغة من العمر 35 عامًا.

محاولة للتفاوض
محاولة للتفاوض
 
 
 
الأب يهدد بإلقاء البنته
الأب يهدد بإلقاء البنته

 

1
1

 

 

جنوب أفريقيا

هدم

يرمى ابنته

احتجاجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. جريمة هزت أمريكا.. أب يقتل أبناءه الخمسة فى ساوث كارولينا.. "جونز" خنق الأطفال ووضعهم فى أكياس قمامة.. المحكمة: استعان بمنشار لتقطيعهم.. ورائحة تحلل الجثث تكشفه.. وأخر كلمات ابنته: أبى أنا أحبك

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص

المتهم بإطلاق النار على المصلين فى نيوزيلندا يرفض الاعتراف بجريمته

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:34 ص

ولاية فلوريدا الأمريكية تعدم سفاحا قتل 8 نساء عام 1984

الجمعة، 24 مايو 2019 06:42 ص

الجارديان: تفاقم أزمة "جرائم الشرف" فى باكستان.. 12 حادث قتل خلال أسبوعين

السبت، 18 مايو 2019 11:29 ص

محكمة إيرانية تؤيد حكم إعدام رجل قتل أمريكية

السبت، 18 مايو 2019 10:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة