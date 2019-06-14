صور.. أب يرمى ابنته من سطح بيته بجنوب أفريقيا احتجاجا على هدم منزله

كتب محمد جمال

قام شخص يبلغ من العمر 38 عاما فى جنوب أفريقيا برمى ابنته والتى تبلغ من العمر عاما واحد من فوق سطح المنزل الذى يسكنه، احتجاجا على قرار الحكومة بهدم قريتهم والتى تضم 90 بيتا، بحسب صحيفة " ذا صن".

وحاول رجال الشرطة تهدئته قبل أن يقوم بفعلتة الشنيعة ، حتى اقترب منه رجل الشرطة ليقوم الأب برمى ابنته فى الهواء ولحسن الحظ قام أحد رجال الشرطة بالقفز وانتشال الفتاة من موت محتم قبل سقوطها على الأرض.



إلقاء الفتاة

وتمكنت الشرطة من القبض على والد الفتاة ووجهت إليه المحكمة تهمة الشروع فى قتل إلى أن اكتفى القاضى بتغريمه 5000 راند "264.90 جنيهاً استرلينياً" وسجن عام واحد مع ايقاف التنفيذ.



القبض على الأب بعد رمى البنت

وقال المتحدث باسم الشرطة أندريه بيتجي في ذلك الوقت: "نظرًا للتهديد الخطير الذي يهدد سلامة الطفل ، وضعت الشرطة خطة لإنقاذ الطفلة الصغيرة واعتقال الأب وأمسك أحد ضباطنا بالفتاة وتم تسليم الطفلة إلى أمها البالغة من العمر 35 عامًا.



محاولة للتفاوض



الأب يهدد بإلقاء البنته