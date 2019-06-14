صحة الوادى الجديد: سحب 157 عينة مياه للتأكد من صلاحيتها للشرب وجميعها سلبية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن سحب 157 عينة من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوى ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى ومحطات الصرف الصحى بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها.

وأكدت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى بيان سحب 76 عينة من شبكات المياه، و53عينة من مخارج وطرود المحطات؛ لإرسالها لمعامل الوزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضافت "مشرف"، أن المديرية تتولى سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائى ووكيل المديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2عينة من حمام سباحة، و20عينة من المياه لتحليل المعادن الثقيلة بها، وعينة مياه من مواقع مختلفة لفحصها ضد بقايا أى مبيدات؛ لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

ولفتت مشرف إلى أن نتائج تحليل العينات الشهر الماضى شهر مايو 2016، جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية، كما تولت فرق الطب الوقائى بالمديرية بفحص 6 محطات تنقية مياه شرب جديدة على مستوى المحافظة.