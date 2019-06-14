صحة الشرقية تستجيب لما نشره "اليوم السابع" عن مأساة طالبة أحرقتها زميلتها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان " صور.. مأساة طالبة ثانوى بالشرقية حرقتها زميلتها بسبب الغيرة.. وهذه أمنيتها" يوم الثلاثاء، كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية فريقًا طبيًا برئاسة الدكتور عادل الشافعى مدير الإدارة الصحية بفاقوس، الدكتور محمد الناجى مدير مستشفى فاقوس النموذجى بالاطمئنان على إحدى الطالبات بالمدارس الثانوية الأزهرية وتقديم كل أوجه الرعاية والخدمات الطبية لها والتى تبلغ من العمر 17 عامًا، وأصيبت بجروح وحروق بالساق اليمنى واليسرى بنسبة 30%

وقام الفريق الطبى بمستشفى فاقوس النموذجى بمناظرة الحالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإعطائها الأدوية الطبية، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبى على المجهود المبذول .

وقالت الطالبة إن مديرية الصحة أخبرتها هاتفيًا بالذهاب لمستشفى فاقوس النموذجى صباح اليوم للعرض على لجنة طبية لمتابعة حالتها وقام الأطباء بتوقيع الكشف عليها والقيام بالغيار على الحروق.