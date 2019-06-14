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شركة "رأس لانوف" للنفط فى ليبيا تنفى تعرضها لضغوطات لتمرير قرارات بقوة السلاح

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:36 م
شركة "رأس لانوف" للنفط فى ليبيا تنفى تعرضها لضغوطات لتمرير قرارات بقوة السلاح ميناء راس لانوف
كتب أحمد جمعة

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أكدت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الليبية عدم تعرضها لأي اضطربات أمنية طيلة الفترة الماضية ولم يفرض على إدارة الشركة تنفيذ أي مطلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح، نافية كل الأخبار المشار إليها أعلاه .
 
وأشارت شركة رأس لانوف فى بيان صحفى، الجمعة، إلى عقد إجتماعات رسمية وموثقة بشكل دوري  مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة لمناقشة مسائل الحماية والتأمين في أجواء يسودها الود والأخوة و التعاون المشترك لا غير، مشيرة إلى آخر اجتماع أمنى مع اللواء عبدالله نور الدين الهمالي  قائد غرفة عمليات تحرير سرت حيث تم مناقشة بعض المطالب وفق الممكن والمتاح و مناقشة بعض الملفات الأخرى المتعلقة بالجانب الأمني الخاص بالشركة بكل إحترام وتقدير متبادل.
 
 واكدت  الشركة أنها لم تتأخر فى إبلاغ الجهات العليا بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عند حدوث أي خرق أو تجاوز امني، مشيرة إلى أنها لن تسمح لهم  بالتشكيك، مضيفة "لن نسمح بأن يزايد علينا أحد في الوقوف مع صف الوطن والوطنييــن وفــي كـــل المجـالات العسكــرية والأمنيــة والأقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات".
 
 
 
 
 
 

 


راس لانوف

مؤسسه النفط

الجيش الليبى

النفط الليبي

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