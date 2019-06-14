شاب يصيب والدته بطلق نارى فى سوهاج أثناء العبث بسلاحه غير المرخص

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى راشد التخصصى بسوهاج مسنة تبلغ من العمر 63 عاما تقيم بناحية قرية أولاد حمزة مصابة بطلق نارى بالعضد الأيسر على إثر قيام نجلها بالعبث بسلاح نارى بالمنزل.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بإصابة مسنة بطلق نارى وتم نقلها في حالة سيئة إلى مستشفى راشد التخصصى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات إصابة "هند م ع ع" 63 سنة ربة منزل وتقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات بطلق ناري بالعضد الأيسر فتحتي دخول وخروج.

وبسؤال المصابة قررت بأنه أثناء قيام نجلها "حسن س م ح" 26 سنة سائق بالعبث بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة بطريق الخطأ، مما أدي لحدوث إصابتها تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع و"3" طلقات من ذات العيار بإرشاده .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.