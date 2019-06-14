سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة السيارات فى منطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بعين شمس وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط ثلاثة عاطلين سبق إتهام إثنان منهم فى قضايا "متاجر ، مخدرات" حال استقلالهم (سيارة مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين) ، وبحوزتهم 3 شاشة LCD "مجهولين المصدر".

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع والمتاجر بإسلوب كسر القفل ، وأن المضبوطات التى بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما إعترفوا بارتكاب (4 حوادث سرقات سيارات ومتاجر بذات الإسلوب) ، وبإرشادهم تم ضبط باقى المسروقات لدى (إثنين من عملائهما "سيئى النية") أحدهما محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية "سرقة"جارى العمل على ضبطهما،وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهم بالسرقة.