سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية فى مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة الدراجات البخارية فى مدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة بدر، قيام عاطلين 23 سنة ، 42 سنة مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول ، سبق إتهامهما فى 10 قضايا متنوعة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بـأسلوب "توصيل الأسلاك"

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عملائهما (عاطلان ، ميكانيكى""سيئى النية") ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات المستولى عليها وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.