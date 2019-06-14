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رئيس وزراء باكستان يكسر البروتوكول بقمة شنغهاى

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:27 م
رئيس وزراء باكستان يكسر البروتوكول بقمة شنغهاى رئيس وزراء باكستان
إيمان حنا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، يكسر البروتوكول، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

 

ويظهر مقطع فيديو، الذى نشرته سكاى نيوز، أن رئيس الوزراء الباكستاني خالف كافة قادة الدول المشاركين في القمة التاسعة عشرة للمنظمة، حيث إنه جلس على كرسيه، فيما كان كافة زعماء الدول الأخرى واقفين لأجل تحية من يصلون إلى القاعة.

 


رئيس وزراء باكستان

شنغهاى

قمة شنغهاى

كسر البروتوكول

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