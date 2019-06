رئيس وزراء باكستان يكسر البروتوكول بقمة شنغهاى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، يكسر البروتوكول، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

ويظهر مقطع فيديو، الذى نشرته سكاى نيوز، أن رئيس الوزراء الباكستاني خالف كافة قادة الدول المشاركين في القمة التاسعة عشرة للمنظمة، حيث إنه جلس على كرسيه، فيما كان كافة زعماء الدول الأخرى واقفين لأجل تحية من يصلون إلى القاعة.

Prime Minister of #Pakistan @ImranKhanPTI's Arrival with other World Leaders at Invitation of President of Kyrgyzstan for Opening Ceremony 19th Meeting of the Council of the Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek Kyrgyzstan (13.06.19)#SCOSummit2019 pic.twitter.com/fYdKYN3Fv7