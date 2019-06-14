رئيس وزراء باكستان يكسر البروتوكول بقمة شنغهاى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، يكسر البروتوكول، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

ويظهر مقطع فيديو، الذى نشرته سكاى نيوز، أن رئيس الوزراء الباكستاني خالف كافة قادة الدول المشاركين في القمة التاسعة عشرة للمنظمة، حيث إنه جلس على كرسيه، فيما كان كافة زعماء الدول الأخرى واقفين لأجل تحية من يصلون إلى القاعة.

وحين انتبه خان إلى أنه جلس قبل الآخرين، قام للحظات قليلة مع دخول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لكنه سرعان ما عاد إلى الجلوس، حتى وإن كان القادة الآخرون ما زالوا واقفين.

وقال منتقدو عمران، إنه كان مطالبا بالوقوف على غرار باقي الزعماء بينما دافع عنه البعض بأنه لم يلتزم بالبروتوكول، كونه حديث العهد بالسلطة، ولم يحضر الكثير من المحافل الدولية.