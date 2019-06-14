سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 02:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة سويدية تؤكد: السمنة وحدها سبب الإصابة بأمراض القلب

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:30 م
دراسة سويدية تؤكد: السمنة وحدها سبب الإصابة بأمراض القلب امراض القلب
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد عقود من البحث عن العلاقة الوثيقة بين السمنة ومشاكل القلب، أثبتت دراسة سويدية أخيرًا ما كنا نشتبه به منذ زمن طويل أن زيادة الوزن وحدها تسبب أمراض القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديل ميل" البريطانية أظهرت دراسة سابقة أن السمنة وحدها - دون عوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع الكوليسترول فى الدم والخمول والسكرى - تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث تقريبًا.

وفى النهاية استخدم باحثو معهد كارولينسكا طريقة تدعى العشوائية المندلية تثبت أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو السبب المباشر لأمراض القلب.

ويقيس ذلك أن ثلث سكان العالم - نسبة البشر الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - يمكن أن يكونوا فى طريقهم نحو السبب الأول للوفاة دون تغيير نمط الحياة والتدخلات الطبية.

وقد مكن هذا الفريق السويدى من استخدام المتغيرات الوراثية كأداة لإظهار العلاقة السببية بين أمراض القلب والأوعية الدموية ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

وعلى وجه الخصوص اكتشفوا أنه كلما زاد مؤشر كتلة الجسم وزيادة كتلة الدهون زاد خطر الإصابة بأكثر من نصف الحالات - خاصةً تضيق الأبهر، ويتحكم هذا الصمام فى تدفق الدم من القلب إلى أكبر وعاء دموى فى الجسم، وهو الشريان الأورطى، الذى يفتح بالكامل، وإذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة - حتى الموت.

وقالت الأستاذة سوزانا لارسون من معهد كارولينسكا فى ستوكهولم: "العلاقة السببية بين مؤشر كتلة الجسم والكتلة الدهنية والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة تضيق الصمام الأبهرى، غير معروفة.

 

 


امراض القلب

اسباب امراض القلب

السمنة

اضرار السمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة