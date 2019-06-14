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دراسة توضح كيف تتحول منتجات التبييض من وسيلة للتجميل إلى تدمير الأسنان

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:30 ص
دراسة توضح كيف تتحول منتجات التبييض من وسيلة للتجميل إلى تدمير الأسنان تبيض الأسنان كيق يضر بطبقة المينا
كتبت إيناس البنا

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هناك العديد من المنتجات الخاصة بالأسنان، تمنحك ابتسامة أكثر إشراقًا وبياضًا ولكن هذه المنتجات تأثيرها أكبر من تبيض الأسنان فقط ولكنها تعمل على تقشيرها.

ووفقًا لدراسة حديثة فإن مادة ابيروكسيد الهيدروجين التى تحتوى عليها منتجات التبييض تزيل نسيج البروتين الذي يربط اللثة والأسنان معًا، حيث تتأثر الطبقات الثلاث للسن - مينا الأسنان الخارجية ، عاج الأسنان لاحقًا والنسيج الضام.

الاستخدام المستمر لبيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان في أي وقت من الأوقات، مادة  بيروكسيد الهيدروجين يخترق مينا الأسنان إلى اللثة والجذور، لذا من الضروري زيارة طبيب أسنان لفحص الأسنان، بما في ذلك تنظيف الأسنان والتنظيف المنتظم.

تبيض الأسنان
تبيض الأسنان

بعض الأسباب وراء تغير لون الأسنان تشمل:

المدخول اليومي من القهوة والشاي

التدخين.

الشيخوخة وترقق المينا.

اتباع نظام غذائي فقير كامل من الأغذية.

متلازمة جفاف الفم.

التنفس المستمر عن طريق الفم.

الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.

ما هو المقدار الأمن

يقول البعض إن الاستخدام المتحكم لبيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يكون مفيدًا للأسنان، وقد تم العثور على عامل التبييض هذا في معجون الأسنان، ومبيضات الهلامات، ومحلول الفم، وما إلى ذلك أيضًا، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتبييض الأسنان بعد استشارة طبيب أسنان.

 


تبيض الأسنان

المضادات الحيوية

جفاف الفم

مينا الأسنان

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