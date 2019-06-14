خفض للفائدة يرفع الروبل الروسى إلى أعلى مستوياته فى 3 أسابيع

رويترز

قفز الروبل الروسى إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكى اليوم الجمعة بعد أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى إلى 7.50 %.

وخفض الفائدة، وهو الأول منذ مارس 2018، مع فرص لمزيد من التيسير النقدى يعنيان أن سندات الاقراض الحكومية التى تصدرها الخزانة الروسية من المنتظر أن ترتفع مما يجعلها أكثر جاذبية، وبشكل عام فإن الطلب على تلك السندات، وهو مقياس لثقة السوق فى الأصول الروسية، يدعم الروبل.

وقال انطون بوتاكوفيتش المحلل لدى (بى سى إس بريمير) "البنك المركزى يشير إلى أن العودة المحتملة إلى دورة لتيسير السياسة النقدية قد تزيد التوقعات الإيجابية للسوق" ، مضيفا "فى رأينا أن التحرك الصعودى المتوقع لسوق الديون الروسية على مدار الصيف سيدعم الروبل".

ويلقى الروبل ، دعما أيضا من مدفوعات ضرائب فى نهاية الشهر تبدأ يوم الاثنين، وهو ما يدفع الشركات لتحويل دولاراتها للوفاء بإلتزامات محلية.

كان الروبل حقق ارتفعا 0.4 % مقابل العملة الأمريكية 64.29 للدولار، ومرتفعا حوالى 0.8 % أمام العملة الأوروبية عند 72.25 لليورو.