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حملات يومية لمواجهة ظاهرة الإشغالات والتعدى على الطريق العام شرق الإسكندرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:13 م
حملات يومية لمواجهة ظاهرة الإشغالات والتعدى على الطريق العام شرق الإسكندرية جانب من الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وبمتابعة مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات، حيث تم اليوم الجمعة استكمال حملات إعادة الانضباط بميدان توريل، وتم إزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.

من جهه أخرى وبناءا على توجيهات محافظ الإسكندرية بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والظهور بمظهر حضارى لائق و تحت إشراف رئيس حى المنتزه أول وبتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى تم صباح اليوم الجمعة إتمام أعمال تجريف الأتربة خلف المعرض الدولي وبشارع مصطفى كامل وذلك بلودر الحى.


الاسكندرية

حى المنتزة

اشغالات الطريق

حملات الازالة

تعديات

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