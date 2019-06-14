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حبس سائق توك توك بتهمة سرقة حقيبة سيدة فى حلوان

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:37 م
حبس سائق توك توك بتهمة سرقة حقيبة سيدة فى حلوان توك توك - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة حلوان،  بحبس  سائق   "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيق  لقيامه بمغافلة إحدى السيدات واستيلائه على حقيبة خاصة بها بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية.

 

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بأنها استقلت مركبة "توك توك" من منطقة سكنها  لتوصيلها لشارع كورنيش النيل بدائرة القسم، وفور وصولها قام قائد المركبة بمغافلتها، والاستيلاء منها على حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية ولاذ بالفرار.

 

وبإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك "، 33 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المشغولات الذهبية، وكذا مبلغ مالى من متحصلات بيع باقى المسروقات.

 

كما تم بإرشاده ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل مصوغات حسن النية" بدائرة قسم شرطة حلوان، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


حلوان

نيابة حلوان

توك توك

قسم شرطة المعصرة

مشغولات ذهبية

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