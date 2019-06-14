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جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا يشن حملات مكثفة لضبط عوادم السيارات بالمنصورة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:47 ص
جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا يشن حملات مكثفة لضبط عوادم السيارات بالمنصورة حملات مكثفة لضبط عوادم المركبات بالمنصورة
كتبت آية دعبس

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شن جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، حملات لقياس وضبط عادم المركبات على الطريق فى إطار احتفالات بيوم البيئة العالمى حيث تم تنفيذ حملة فحص عوادم السيارات طريق سندوب - ترعة المنصورية، بالمنصورة تضمنت فحص 70 سيارة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة فحص عوادم المركبات بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بطلخا أسفل كوبرى القطار بطلخا، حيث تم فحص 85 سيارة وتم التنبيه على أصحاب السيارات المخالفة بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط محرك السيارة للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن عوادم المركبات غير المطابقة والتى تؤثر سلبا على البيئة والصحة.

وتستمر الحملات على مدار 3 أسابيع بمختلف الطرق بإقليم شرق الدلتا بهدف الحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات وتوعية المواطنين بضرورة ضبطها للحفاظ على جودة الهواء والحد من أحد أهم مصادر التلوث.

 


تلوث

تلوث الهواء

جهاز شئون البيئة

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