ثقافة شمال سيناء توفر 12 موقعا لتقديم الخدمة للأهالى مجانًا

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل ثقافة شمال سيناء يوميًا عددًا من الأسر والأطفال والشباب فى 12 موقعًا لتقديم الخدمات الثقافية مجانا طوال اليوم.

وقال محمود حنفى، مدير فرع ثقافة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن هذه المواقع يتم فيها توفير الكتب فضلاً عن ورش إبداعية لخدمة البراعم خاصة طلبة المراحل الإعدادية والابتدائية الذين يحضرون يوميًا وبكثافة لهذه المواقع للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم إلى جانب الشباب من المراحل الثانوية والجامعات، وما يقدم من خدمات للمبدعين والمثقفين والشعراء ومتذوقى الأدب من امسيات فنية وثقافية وشعرية .

وأشار مدير ثقافة شمال سيناء، إلى أن هذه المواقع تتمثل فى قصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة الطفل بضاحية السلام، وقصر ثقافة بئر العبد، وبيت ثقافة المساعيد، والنجاح والمكتبة العامة بالعريش، والمكتبة العامة فى حى العبور، والمكتبة العامة فى قرية رابعة بمركز بئر العبد،، ومكتبة قاطية ببئر العبد، ومكتبة الشهداء ببئر العبد ومكتبة الكرامة ببئر العبد.

وأوضح أن قصر ثقافة العريش يقدم خدماته كاملة من ندوات ثقافية وأمسيات، ويهتم قصر ثقافة الطفل بالضاحية بالأطفال ويشهد إقبالاً على ورش قراءة الكتاب فضلاً عن ورش الحكى والفنون المختلفة والرسوم والأعمال الإبداعية والمسابقات الثقافية .

أضاف أنه إلى جانب قصور الثقافة والمكتبات، تقدم أندية الأدب خدماتها لأعضائها وروادها المبدعين وتتمثل فى نادى الأدب بالعريش، ونادى البادية بالشيخ زويد، ونادى البادية بالنجاح، ويتم عقد أمسيات للشعراء والأدباء وطباعة أعمالهم وإنتاجهم الثقافى.

واشار ان للثقافة المحلية اهتمام خاص من مديرية ثقافة شمال سيناء، حيث تم تقديم كل الدعم لنادى أدب البادية بالشيخ زويد ونادى أدب البادية بقرية النجاح ببئر العبد، وتضم شعراء كبار فى مجال الشعر البدوى الشعبى المميز لأهالى سيناء.

واكد مدير فرع ثقافة شمال سيناء، ان فروع الثقافة تستقبل الأهالى الراغبين فى الاستفادة من الخدمات المقدمة فى كافة مواقعها، ويجرى التجهيز لتقديم عروض ثقافية وفنية منوعة للمصطافين على ساحل مدينة العريش وفقا لتوجيهات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بعقد انشطة ثقافية لرواد الشاطئ.