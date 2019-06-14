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"تويتر" يلغى 5000 حساب من إيران وروسيا وإسبانيا وفنزويلا

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:32 ص
"تويتر" يلغى 5000 حساب من إيران وروسيا وإسبانيا وفنزويلا تويتر
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن موقع تويتر قام بإلغاء 5000 حساب من إيران وروسيا وإسبانيا وفنزويلا، حيث أن الحسابات مرتبطة بأنشطة حكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن  تويتر أزال آلاف الحسابات المرتبطة بالأنشطة المنسقة التى يعتقد أنها مستمدة من الحكومة الإيرانية و 33 من الملفات الشخصية الأخرى المرتبطة بالأنشطة فى فنزويلا ، والتى أرشفتها فى قاعدة بياناتها العامة التى أطلقت العام الماضى.

وفى آخر عملية تطهير، قالت الشركة الأمريكية إنها تعتقد أن 4.779 حسابًا مرتبطا أو مدعوما من قبل إيران.

وقالت الشبكة الاجتماعية أيضًا إنها أزالت وحفظت 4 حسابات تابعة لوكالة أبحاث الإنترنت، ومقرها فى سان بطرسبرج، وهى" المتصيدون" الروسية التى حقق فيها المدعى الخاص الأمريكى روبرت مولر، لمحاولاته التدخل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

كما سحب تويتر أيضًا ورفعت 130 حسابًا مرتبطًا بحركة الاستقلال الكتالونية فى إسبانيا، و33 ملفًا شخصيًا يتعلق بأعمال "التلاعب" فى فنزويلا، موضحا أن هذا الإلغاء لتجنب التلاعب السياسى من برنامجه.

 


تويتر

ايران

فنزويلا

روسيا

اسبانيا

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