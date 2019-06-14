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توريد 135 ألفا و870 طن قمح لشون وصوامع الغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:43 ص
توريد 135 ألفا و870 طن قمح لشون وصوامع الغربية شون قمح - أرشيفية
أ ش أ

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قال على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه تم توريد 135 ألفا و870 طن قمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية - فى بيان اليوم الجمعة، أن الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة 193 ألفا و340 طنا مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67 ألفا و 700 طن، وثمان شون ترابية بطاقة 28 ألفا و 800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألفا و 840 طنا.

وأشار إلى أن قيمة توريد الأردب بلغت 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، مشددا على أنه لن يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22 قيراطا، موجها بضرورة توفير أجولة مناسبة درجة أولى حفاظاً على المحصول أثناء نقله إلى الصوامع والشون.

 

 

 


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اردب

الغربيه

صوامع وشون وهناجر

وزاره الزراعه

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