تعرف على شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2019/2020

الدقهلية – سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن قواعد وشروط القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2019/2020، التى اعتمدتها وزارة الصحة والسكان لمن يرغب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحا أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض:

1- يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وحسن السير والسلوك.

2- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2018/2019.

3- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

4- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد ما بين 25 و30 طالبا/ طالبة.

5- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى (من الصف الأول الابتدائى للصف الثالث الإعدادي)، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

6- المحافظات النائية لا تقبل طلاب من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثانى من نفس المحافظة، وذلك بعد العرض على الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحي.

7- لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما فى 1/10/2019م.

8- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

مع ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

1- الاختبار الشخصى: (قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة استجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة.. إلخ).

2- الاختبار الطبى: بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة (كشف نظر، كشف باطنى، اختبار المخدرات.. إلخ).

3- الاختبار النفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية.

4- اختبار الإملاء للغة العربية: يشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار.

5- اختبار اللغة الإنجليزية: يشترط الحصول على 7 درجات من 10 لاجتياز الاختبار.

6- كشف الهيئة: الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن.. إلخ).

ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.

وفى حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

- تعهد على الطالب/ الطالبة وولى الأمر بقبول التكليف فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة (يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب/ الطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها).