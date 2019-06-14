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تحطم ميكروباص سقطت عليه سيارة نقل بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:08 ص
تحطم ميكروباص سقطت عليه سيارة نقل بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد تحطم ميكروباص - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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تحطم ميكروباص خاص بالعاملين بمنطقة استثمار المغتربين ببورسعيد، بعد سقوط عليه سيارة نقل محملة ببضائع.
 

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أخطارًا من نائبه، بتحطم ميكروباص خاص بالعاملين بمنطقة استثمار المغتربين ببورسعيد، بعد سقوط عليه سيارة نقل محملة ببضائع، ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو مصابين لعدم وجود أشخاص بالميكروباص الذى كان يقف أمام بوابة منطقة الاستثمار بمنطقة المصانع ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم التأكد من عدم وجود ضحايا.

 


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