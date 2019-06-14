بعد غد.. بدء إجراء البصمة الحيوية لـ 36 ألف حاج سياحى على دفعات

يبدأ حجاج القطاع السياحى والبالغ عددهم 36 ألف حاج فى إجراء البصمة الحيويه للحج بعد غد الأحد، مجانا وبدون أى رسوم وعلى مراحل وفقا لكل شركة منعا للتكدس، وذلك استعدادا لإنهاء اجراءات موسم الحج السياحى لهذا العام 1440 ه.
ويتم أخذ البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة، ويتم أخذ البصمة الحيوية داخل جمهورية مصر العربيه فقط ولا يمكن أخذ البصمه بفروع شركة تسهيل خارج مصر، كما أنها تتم بحضور المواطن شخصيًا وبأصل جواز السفر، وتكون مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أي علاقه بها، أي أنه حال أخذ البصمة لمعتمر و لم يستخدمها فإن هذا لا يغني عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.
وأكدت غرفة شركات السياحة، أن المواطنين المتواجدين خارج البلاد خلال فترة أخذ البصمة الحيوية، سيكون لهم استثناء بأخذ البصمة الحيوية عند عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمي يفيد ذلك.
كما ستقوم الغرفة بتجميع الطلبات من شركات رأس التضامن وإخطار "تسهيل" بطلباتهم ومن ثم تقوم الأخيرة بإخطار شركات رؤوس التضامن بمواعيد أخذ البصمة للحجاج.
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