الرئيسية أخبار عالمية بعثة إيران بالأمم المتحدة تتنصل من مهاجمة ناقلتى النفط بخليج عمان الجمعة، 14 يونيو 2019 03:24 ص ناقلة النفط المحترقة الأمم المتحدة (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت البعثة الإيرانية فى الأمم المتحدة، إن طهران ترفض بشكل قاطع اتهامات الولايات المتحدة بشأن هجمات، أمس الخميس على ناقلتى نفط فى خليج عُمان، حيث اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجمات. وقالت البعثة الإيرانية فى بيان: "إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكى الذى لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو، وتدينه بأشد العبارات". الامم المتحدة ايران امريكا خليج عمان عمان حاملتى النفط مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مسؤول أمريكى: طاقم إحدى الناقلتين فى خليج عمان رصد عبوة لم تنفجر ملتصقة بها الخميس، 13 يونيو 2019 08:29 م بومبيو: واشنطن تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين فى خليج عمان الخميس، 13 يونيو 2019 08:31 م بريطانيا تحث السفن التجارية توخى الحذر عند المرور عبر خليج عمان الخميس، 13 يونيو 2019 09:12 م استمرار ردود الأفعال الدولية على استهداف ناقلتين للنفط بخليج عمان ومطار "أبها".. واشنطن تدعو لجلسة بمجلس الأمن لدراسة التطورات.. والمملكة: سنتخذ كل الإجراءات لحماية موانئنا.. ومحلل سعودى يتوعد: ردنا سيكون قاسى الخميس، 13 يونيو 2019 11:16 م صور.. العالم هذا المساء.. الفنزويليون يعبرون الحدود إلى الإكوادور هربًا من الأزمة الاقتصادية .. ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان.. الكميات الكبيرة من البلاستيك بالمحيطات تعرض الحياة البحرية للخطر الخميس، 13 يونيو 2019 11:18 م جوناثان كوهين يدين الهجوم على ناقلتى النفط بخليج عمان الخميس، 13 يونيو 2019 11:15 م الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان الجمعة، 14 يونيو 2019 12:36 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور) تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح المزيد من Trending Plus
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