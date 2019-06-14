بعثة إيران بالأمم المتحدة تتنصل من مهاجمة ناقلتى النفط بخليج عمان

الأمم المتحدة (رويترز)

قالت البعثة الإيرانية فى الأمم المتحدة، إن طهران ترفض بشكل قاطع اتهامات الولايات المتحدة بشأن هجمات، أمس الخميس على ناقلتى نفط فى خليج عُمان، حيث اتهمت واشنطن طهران بتنفيذ الهجمات.

وقالت البعثة الإيرانية فى بيان: "إيران ترفض بشكل قاطع الزعم الأمريكى الذى لا أساس له فيما يتعلق بحوادث 13 يونيو، وتدينه بأشد العبارات".