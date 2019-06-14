بروتوكول تعاون مع شركة نمساوية لتدشين برنامج إلكترونى لزراعة القوقعة

كتب وليد عبد السلام

وقعت وزارة الصحة، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات النمساوية، لتدشين برنامج إلكترونى شامل لضعاف السمع وزراعة القوقعة.

الذى وقعه الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، نيابة عن وزارة الصحة، يضمن إنشاء برنامج إلكترونى لزارعى القوقعة لضعاف السمع من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات الطبية، بحيث يوفر البرنامج قاعدة بيانات كاملة لجميع المرضى طبقاً لما تحدده اللجنة الفنية المتخصصة بمشاركة غرفة قوائم الانتظار للقوقعة مما يساعد فى تحسين الخدمة وتوفير المستلزمات الطبية الأفضل لكل مريض "قوقعة إلكترونية أو سماعة طبية".

وتوفر الشركة النمساوية البرنامج الإلكترونى "السوفت وير"، إضافة إلى تدريب مستخدمى البرنامج، مع عمل الصيانة اللازمة للبرنامج حال توقفه أو تعطله،ثم انتقال حقوق ملكية البرنامج الإلكترونى للوزارة بعد الانتهاء منه وفور استخدامه مباشرةً.