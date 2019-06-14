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"الوطنية للقضاء على ختان الاناث" تطلق قوافل توعية فى المحافظات

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:25 م
"الوطنية للقضاء على ختان الاناث" تطلق قوافل توعية فى المحافظات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، قوافل للتوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، لإحياء لليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث، والذى يأتى فى يوم 14 يونيو من كل عام وهو اليوم الذى توفت فيه الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية اطلاق قوافل التوعية فى هذه المرحلة، لأنها وسيلة مباشرة للتواصل مع الجمهور المستهدف فى جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، لتحقيق الهدف من حملة " احميها من الختان" وهو نشر الوعى بأضرار جريمة ختان الإناث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها، كوسيلة لتغيير ثقافة المجتمع للقضاء على ختان الاناث، وحماية بنات مصر من هذه الجريمة اللا انسانية.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى أن التوعية والوصول للأسر والأهالى فى القرى والنجوع هى من أهم عوامل نجاح حملة "احميها من الختان" ولفتت إلى ان هذه القوافل تتضمن اقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث.

وتستهدف"حملة شهر بدور"إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من الاستفسارات من الآباء والأمهات والأطفال الفتيات أنفسهن وذلك خلال اليوم الأول من إطلاق الحملة.

 


القومى للمراه

الطفوله والامومه

ختان الاناث

عقوبه ختان الاناث

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