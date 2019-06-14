النيابة تستعجل التحريات فى سرقة متهمين بسرقة "توك توك" بالمرج

أمرت نيابة المرج، باستعجال التحريات فى واقعة قيام متهمين بسرقة "توك توك" بمنطقة المرج، وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمين، 4أيام علي ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "باسل. م"، و "إيهاب.ع"، واعترفا المتهمين بسرقتهما "توك توك" من داخل أحد المخازن بمنطقة المرج، وقاما بإخفاءه لدى أحد أصدقائهم بمنطقة الخصوص.

وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من "ع. م"، يفيد بسرقة "توك توك"، من داخل مخزنه بمنطقة المرج، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، بهدف بيع التوك توك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.