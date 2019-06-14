النفط يواصل ارتفاعه بعد هجوم بحر عمان

إيمان حنا

شهدت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا، اليوم، بعد مرور ساعات على استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان، ليبلغ سعره 52.49 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بحسب سكاى نيوز.

وكانت الأسعار سجلت ارتفاعا كبيرا، أمس، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع في هذه المنطقة الأساسية لسوق الذهب الأسود.

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجومين، في اتهامات أكدت طهران أن "لا أساس لها"، متهمة واشنطن بـ"تخريب دبلوماسي"، بينما اتهمت طهران واشنطن بالـ"تخريب دبلوماسى" ، وأضافت أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران مسؤولية الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان "لا أساس لها"، بحسب سكاى نيوز.

من جهة أخرى شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها"، على أن إيران "ساعدت" السفينتين المنكوبتين و"أنقذت" طاقميهما.