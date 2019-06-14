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النظام الغذائى عالى السعرات الحرارية يضر بصحة الدماغ

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:00 ص
النظام الغذائى عالى السعرات الحرارية يضر بصحة الدماغ الدماغ
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة أسترالية أن العادات غير الصحية للحياة المعاصرة مع اتباع نظام غذائى غنى بالسعرات الحرارية قد يتسبب فى تدهور صحة الدماغ بشكل أسرع.

وقال نيكولاس تشيربوين، الباحث الرئيسى فى الدراسة والأستاذ بمركز أنو لأبحاث الشيخوخة والصحة والرفاهية فى كانبرا، إن البعض يستهلك حوالى 650 سعرا حراريا إضافيا عن المعدل الطبيعى يوميا بسبب الوجبات السريعة من البرجر والبطاطس والمشروبات الغازية.

وأضاف "لقد وجدنا أدلة قوية على أن عادات الأكل غير الصحية للأشخاص وعدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات زمنية متواصلة تعرضهم لخطر شديد للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وتراجع كبير فى وظائف المخ، مثل الخرف وتقلص المخ".

ووفقا للدراسة، فإن 30% من سكان العالم البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأكثر من 10% من البالغين في العالم سوف يعانون من مرض السكرى من النوع الثانى بحلول عام 2030.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين هذا النوع من مرض السكر وتدهور وظائف المخ معروفة منذ فترة طويلة، فإن الأبحاث تُظهر أن فقدان الخلايا العصبية ووظائفها يبدأ "فى وقت مبكر بكثير" .

وحث الباحثون الجميع على تناول الطعام بصحة جيدة والحصول على لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن خاصة منذ مرحلة الطفولة.


النظام الغذائى

السعرات الحرارية

الدماغ

صحة الدماغ

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