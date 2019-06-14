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المكسيك: لم نقبل إرسال أمريكا إلينا عددًا غير محدود من طالبى اللجوء

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:26 م
المكسيك: لم نقبل إرسال أمريكا إلينا عددًا غير محدود من طالبى اللجوء مارسيلو إيبرارد وزير خارجية المكسيكى
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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أكدت المكسيك، أنها لم تقبل بأن ترسل إليها الولايات المتحدة عددًا غير محدود من طالبى اللجوء على الأراضى الأمريكية.

وقال وزير خارجية المكسيكى، مارسيلو إيبرارد - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - إنه سيُعقد مناقشة مع مسئولين أمريكيين بشأن أى المدن سيتم فيها توسيع نطاق البرنامج المعروف باسم "البقاء فى المكسيك"، إلى جانب مناقشة أيضًا آلية تحديد عدد الأشخاص، وأى الجنسيات التى ستقبل المكسيك استقبالها.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات إيبرارد، جاءت قبل اجتماعات مع مسئولين أمريكيين ستتم فى وقت لاحق اليوم لتحديد مسألة تمديد البرنامج المثير للجدل.

وكانت المكسيك قد وافقت الأسبوع الماضى على تمديد البرنامج الذى يسمح للولايات المتحدة إرسال معظم طالبى اللجوء من أمريكا الوسطى إلى المكسيك للانتظار على أراضيها إلى حين البت والموافقة على طلبات لجوئهم فى المحاكم الأمريكية.

 


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