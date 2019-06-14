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المتهم بإطلاق النار على المصلين فى نيوزيلندا يرفض الاعتراف بجريمته

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:34 ص
المتهم بإطلاق النار على المصلين فى نيوزيلندا يرفض الاعتراف بجريمته
كتبت ريم عبد الحميد

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رفض الرجل الاسترالى المتهم بإطلاق النار على المصلين بمسجدين فى نيوزيلندا فى مارس الماضى أن يعترف بذنبه، وأقر أمام  المحكمة اليوم الجمعة بأنه غير مذنب فى 92 تهمة يواجهها بينها 51 اتهام بالقتل.

 

 وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن المواطن الاسترالى بيرنتون تارنت البالغ من العمر 28 عاما قد ظهر عبر الفيديو أمام المحكمة العليا بكرايستشيرش صباح الجمعة على خلفية الهجوم الذى أسفر عن مقتل 51 شخص، والذى كان أسوأ حادث لإطلاق النار الجماعة فى تاريخ نيوزيلندا.

 

وادعى تارنت بأنه غير مذنب فى 51 اتهام بالقتل و40 اتهام بمحاولة القتل واتهام آخر بموجب قانون قمع الإرهاب، وهى المرة الأولى التى يتم فيها توجيه هذا الاتهام فى البلاد. وتم تقديم الإفادة من قبل محامى تارنت، شاين تايت.

وقد شوهد المتهم مبتسما فى الفيديو حيث كان متواجدا فى سجن بارمومو فى أوكلاند.

وكان تارنت صامتا خلال ظهوره، وكان يرتدى سويت شيرت رمادى اللون.

 وقد تم تحديد موعد مقترح للمحاكمة فى الرابع من مايو العام المقبل، وتم إجراء تقييمات الصحة العقلية، حيث أخبر القاضى المحكمة أنه لا توجد مشكلات فى الصحة العقلية للمتهم مما يجعله قادر على خوض المحاكمة.

 وبموجب قانون نيوزيلندا، فإن القتل يؤدى إلى حكم بالسجن مدى الحياة، ويجب أن يقضى المدانين بالفتل على الأقل 10 سنوات فى السجن قبل أن يسمح بخروجهم بإفراج مشروط. كما أن الإدانة بعمل إرهابى يمكن أن تؤدى إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

 

 

 


منفذ هجوم نيوزيلندا

محكمة كرايستشيرش

مذبحة نيوزيلندا

بيرنتون تارنت

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