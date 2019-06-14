سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 02:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو: الإبقاء على تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث بـ 50 قرشا

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:02 م
المترو: الإبقاء على تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث بـ 50 قرشا الخط الثالث للمترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت شركة المترو استمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكافة المناطق الثلاث بالخط الثالث بعد تحريك أسعار تذاكره، حيث أنها تذكرة موحدة يمكن من خلالها استقلال كافة المحطات.

يذكر أن وزارة النقل قررت تحريك سعر التذكرة بالخط الثالث فقط تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة لتصبح مقسمة إلى ثلاثة مناطق وتبلغ سعر التذكرة داخل الخط الثالث لعدد 9 محطات قيمة 5 جنيهات منطقه أولى، و 16 محطة تبلغ 7 جنيهات منطقه ثانية  وعدد أكثر من 16 محطه تبلغ 10 جنيهات منطقة ثالثة وذلك اعتبارا من الغد.

ويعامل ركاب الخطين الأول والثانى للمترو معاملة الخط الثالث فى التسعيرة فى حالة استخدامهم للخط الثالث خلال رحلتهم.


اسعار تذاكر المترو الجديدة

غرامات المترو

اسعار تذاكر الخط الثالث

تذاكر المترو

سعر تذكرة المترو

سعر تذاكر المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:11 م

المترو يضع خرائط ولافتات إرشادية بمحطات الخط الثالث للتعريف بالأسعار الجديدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:40 ص

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:30 ص

تعرف على أسعار الاشتراكات الجديدة لمستخدمى الخط الثالث للمترو

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:41 ص

مصممة على الطراز الأوروبى.. محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو

الخميس، 13 يونيو 2019 10:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة